Еще один человек в Приморском крае умер от коронавируса

Рост количества заболевших зафиксирован в Партизанском, Хасанском районах, Октябрьском округе и Уссурийске Фото: Артем КИЛЬКИН

Как доложила на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки в крае заболели коронавирусом еще 98 человек. Один человек скончался от инфекции. Всего за весь период пандемии в регионе 88 умерших.

«Не справилась с инфекцией женщина 64 лет. Болезнь у нее протекала в тяжелой форме, была осложнена наличием хронических заболеваний», — уточнили информацию в штабе.

Основные территории, где зафиксирован рост количества заболевших: Партизанский, Хасанский районы, Октябрьский округ и Уссурийск.

Избавились от вируса за минувшие 24 часа еще 109 пациентов. Общее число выздоровевших с начала эпидемии — 5809 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14