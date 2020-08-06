Надежды возлагаются на новую вакцину: Роспотребнадзор в Приморье о ситуации с COVID-19

Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Эпидемиологическую ситуацию в Приморье считают напряженной представители Роспотребнадзора.

— За последние семь дней прирост заболеваемости составил более 1%. О стабилизации ситуации на территории края говорить пока еще рано, — заявила на брифинге 6 августа заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

По ее словам, специалисты управления склоняются к тому, что стабилизации обстановки станет возможной после того, как большая часть приморцев получит иммунитет к инфекции.

— Надежды возлагаются на новую вакцину, которая в настоящее время проходит регистрацию. После ее внедрения в массы, можно будет делать благоприятный прогноз, — сказала представитель санитарного ведомства.

Пресс-служба правительства Приморского края отмечает, что эпидситуация может стать еще более напряженной, поскольку прогнозируется, что могут появиться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Предотвратить это, по словам специалистов, поможет сезонная прививка от гриппа.

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