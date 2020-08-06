Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Надежды возлагаются на новую вакцину: Роспотребнадзор в Приморье о ситуации с COVID-19

Специалисты считают, что стабилизация обстановки наступит, когда большая часть приморцев получит иммунитет
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
КомментироватьОставить комментарий
Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Эпидемиологическую ситуацию в Приморье считают напряженной представители Роспотребнадзора.

— За последние семь дней прирост заболеваемости составил более 1%. О стабилизации ситуации на территории края говорить пока еще рано, — заявила на брифинге 6 августа заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

По ее словам, специалисты управления склоняются к тому, что стабилизации обстановки станет возможной после того, как большая часть приморцев получит иммунитет к инфекции.

— Надежды возлагаются на новую вакцину, которая в настоящее время проходит регистрацию. После ее внедрения в массы, можно будет делать благоприятный прогноз, — сказала представитель санитарного ведомства.

Пресс-служба правительства Приморского края отмечает, что эпидситуация может стать еще более напряженной, поскольку прогнозируется, что могут появиться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Предотвратить это, по словам специалистов, поможет сезонная прививка от гриппа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14