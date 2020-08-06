Во Владивостоке задержали наглого эвакуаторщика, который вывез чужую машину на металлолом

Машину успели разобрать по запчастям в ближайшем пункте приема металлолома. Фото: предоставлено хозяином авто

«КП-Владивосток» подробно рассказывала о краже автомобиля в Первомайском районе Владивостока, который провернули наглым образом, с помощью эвакуатора. После чего чужую машину попросту сдали на металл в пункт приема. Кстати там даже не потребовали документы на транспортное средство. Полицейский удалось задержать причастного к дерзкой выходке мужчину, однако очевидцы уверяют, что он действовал не один.

Напомним, Ноnda Civic Ferio, который стоял во дворе дома на улице Калинина, был не на ходу. Хозяин авто уже давно купил машину, но все никак не мог исправить неполадки и поставить автомобиль на учет на свое имя. И судя по всему, Максиму это уже не удастся, авто попросту разобрали по запчастям, пока он бегал по инстанциям, подавая заявление об угоне.

– Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Водитель эвакуатора пояснил свои действия тем, что посчитал транспортное средство бесхозным. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – прокомментировали «КП» в пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

По словам хозяина авто, соседи уверяют, подозреваемый действовал не один, очевидцы видели троих мужчин. Но судя по всему, эвакуаторщик взял всю вину на себя. Его, кстати сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Как удалось выяснить, ранее мужчина не был судим. Полиция продолжает проверку.

– Все происходило днем, на глазах у очевидцев. Очень быстро погрузили машину и тут же увезли. Сосед говорит не прошло и 5 минут. Я естественно примчался к дому, ни авто, ни эвакуатора уже не было, – поделился пострадавший.

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