17-летний житель Владивостока снес ограждение тротуара, перевернул внедорожник, травмировал руку и подставил родителей

Mitsubishi Pajero перевернулся на улице Алеутской во Владивостоке. Фото: пресс – служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Во Владивостоке 17-летний парень за рулем Mitsubishi Pajero двигаясь по улице Алеутской в районе дома № 57 въехал в столбики ограждения тротуара и перевернул машину. В результате ДТП водитель получил травму руки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что на права молодой человек экзаменов никогда не сдавал. Кроме этого, парень отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Мощная машина несколько столбиков ограждение тротуара. Фото: пресс – служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Составлены административные протоколы по статьям 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортным средством требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, провели с ним профилактическую беседу и сообщили об инциденте его родителям. Теперь решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за несоблюдение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает пресс — служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

В результате ДТП 17-летний водитель получил травму руки. Фото: пресс – служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

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