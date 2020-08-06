Во Владивостоке и Артеме в период пандемии 160 человек пришли работать на Почту

Новые сотрудники были приняты на работу в период с марта по июль 2020 г. Даже во время усиления ограничительных мер Почта России, выполняя важную социальную функцию, продолжила свою работу как в регионе, так и на территории страны в целом.

За период самоизоляции в Приморском крае спрос на доставку посылок на дом увеличился в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с увеличением спроса на услуги почтовой связи Почта России проводит дополнительный набор сотрудников в городах Владивосток и Артем. Компания предлагает соискателям позиции операторов связи, почтальонов и заместителей начальников почтовых отделений.

«Почта России, что очень актуально в нынешнее время, предлагает своим сотрудникам стабильность и социальные гарантии. Компания открывает современные отделения почтовой связи с улучшенными условиями труда, реализует программы обучения и развития, ведет активную корпоративную жизнь», — рассказывает руководитель группы подбора персонала, оценки и управления талантами филиала АО «Почта России» Марина Машкова.

Почта России в Приморском крае является одним из крупных работодателей и гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы.

В социальные программы Почты России включены добровольное медицинское страхование работников и их детей, компенсация частичной стоимости детского летнего отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение.

Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону: 8 (924) 004 – 06 – 64.