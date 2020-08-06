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В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с отравлением детей в микрорайоне Находки Врангель

Сотрудники санитарного ведомства выехали на место происшествия для проведения расследования
Никита СергеевНикита СергеевНикитаСергеев
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора проведут эпидемиологическое расследование

Сотрудники Управления Роспотребнадзора проведут эпидемиологическое расследование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуацию с пищевым отравлением сразу 10 детей в одном из микрорайонов Находки Врангель в Приморье прокомментировала руководитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская. По ее словам, группа детей находилась на отдыхе вместе с родителями в гостиничном комплексе «Восток». В настоящее время дети госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Сотрудники Управления Роспотребнадзора выехали на место, проводится эпидемиологическое расследование.

Имеется информация, что туристическая группа родителей и детей приехала в Приморье их Хабаровского края.

Ранее Прокуратура края сообщила о том, что надзорное ведомство организовало проверку по факту отравления.

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