В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с отравлением детей в микрорайоне Находки Врангель

Сотрудники Управления Роспотребнадзора проведут эпидемиологическое расследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуацию с пищевым отравлением сразу 10 детей в одном из микрорайонов Находки Врангель в Приморье прокомментировала руководитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская. По ее словам, группа детей находилась на отдыхе вместе с родителями в гостиничном комплексе «Восток». В настоящее время дети госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Сотрудники Управления Роспотребнадзора выехали на место, проводится эпидемиологическое расследование.

Имеется информация, что туристическая группа родителей и детей приехала в Приморье их Хабаровского края.

Ранее Прокуратура края сообщила о том, что надзорное ведомство организовало проверку по факту отравления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14