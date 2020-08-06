Из Владивостока с любовью: жителю Челябинска доставили почтой Harley-Davidson из Приморья

Счастливый обладатель мотоцикла, привезенного из Приморья, планирует опробовать его в этом сезоне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необычную посылку из Владивостока получил житель Челябинска. Мотоцикл Harley-Davidson весом 430 килограмм был отправлен почтой и пришел по назначению в целости и сохранности.

Счастливым обладателем нового мотоцикла стал челябинец Антон Герус. Посылку весом 430 килограмм он получил в целости и сохранности. Владелец мотоцикла планирует опробовать свое приобретение в этом сезоне.

Чтобы отправить такой внушительный груз необходимо разместить его на деревянной обрешетке и обмотать пленкой. Кстати, 430 килограмм - не предел для почтового отправления, к пересылке, помимо мотоциклов, допускаются также велосипеды, строительные материалы, спортинвентарь и детали от автомобилей весом до 500 килограмм. При этом отправить такую посылку может лишь юридическое лицо.