Во Владивостоке у девяти безымянных улиц и переулков появились названия

Несколько улиц Владивостока получили названия Фото: Милана СОКОЛ

Дать названия девяти улицам и переулкам Владивостока было решено на заседании комиссии по городской топонимике.

Рядом с улицей Радужной появятся улицы, носящие имена Вертинского и Стравинского, а также переулок Танеева.

В садовом товариществе «Учитель» в районе улицы Артемовской наименованы Цветочная и Фиалковая улицы. Неподалеку, в районе улицы Счастливой, появилась улица Радостная. Небольшой переулок Полезный теперь есть в районе улицы Малика.

В поселке Трудовое безымянная улица получила название Штурманская. Она находится в районе Сейнерной.

А на острове Попова улицу назвали также, как и расположенную рядом бухту — Алексеева.

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