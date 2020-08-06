57 километров вплавь за 15 часов. Пловцы из Приморья приняли участие в экологическом заплыве через Байкал

Участники заплыва и мэр Иркутского района Леонид Фролов. Фото: из архива участника заплыва Андрея Бугая

С 4 на 5 августа спортсмены из Приморья переплыли самое большое озеро России. Экологический заплыв «За чистый Байкал» продлился 15 часов 23 минуты. За это время пятеро участников без гидрокостюмов в эстафете переплыли озеро от поселка Выдрино до Листвянки, преодолев 57 километров.

Спортсмены плыли по очереди примерно по полчаса. Фото: из архива участника заплыва Андрея Бугая

Как сообщает министерство физической культуры и спорта Приморского края, в состав команды вошли участники заплыва через Берингов пролив в 2013 году — приморцы Олег Докучаев и единственная женщина — чемпионка мира по зимнему плаванию Мария Чижова, их пятилетний сын Иван Докучаев, а также участники заплыва «Русская кругосветка» вокруг Русского острова в 2019 году — Павел Комаров и Евгений Зозуля из Владивостока. Пятым участником эстафеты стал организатор заплывов на озере Байкал, житель Иркутска Андрей Бугай.

Передача эстафеты. Фото: из архива участника заплыва Андрея Бугая

— Незадолго до начала эстафеты на Байкале был шторм, температура опустилась до 5 градусов, и МЧС не давало разрешение на старт заплыва. Постепенно температура воды поднялась до 14 градусов, и мы стартовали. Плыли по очереди примерно по полчаса, до 4 утра температура была комфортной. А потом началось резкое похолодание, и финишировали мы при температуре в 6 градусов — на пределе возможностей, — рассказал участник заплыва Олег Докучаев.

Заплыв продолжался и ночью. Фото: из архива участника заплыва Андрея Бугая

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