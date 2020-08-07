Блондинка на джипе во Владивостоке наехала на собаку и устроила драку

Фото: pixabay.com

Жительница Первомайского района сообщила в полицию о хулиганских действиях неизвестной блондинки на Land Cruiser Prado. Как рассказала 34-летняя горожанка, все произошло утром во дворе одного из домов на улице Никифорова, где неизвестная женщина за рулем авто совершила наезд на ее собаку. В ходе словесного конфликта между женщинами произошла потасовка, в ходе которой незнакомка распылила в лицо оппонентки газовый баллончик, а затем уехала в неизвестном направлении.

Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей оказали первую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Женщина сообщила о происшествии в полицию и попросила привлечь к ответственности хозяйку внедорожника за хулиганство.

Стражи порядка преступили к проверке по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства бытового конфликта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14