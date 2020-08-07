Назло sms от МЧС: туристы с палатками хвастаются, что пережили шторм в Приморье

Берег бухты Бойсмана. Источник: instagram.com/mark2_che

Популярный уссурийский паблик опубликовал видео, снятое 6 августа туристами на берегу Бойсмана в Хасанском районе. В этот день в Приморье было объявлено штормовое предупреждение и отдыхающим было настоятельно рекомендовано покинуть побережье. Однако многие не только не вняли советам, но разбили лагеря совсем близко к кромке воды и восприняли непогоду как приключение.

- Аллегрова приезжала, тучи разогнала руками. Все отлично! – шутят отдыхающие.

Однако такие истории не всегда заканчиваются благополучно. Во время прошлого циклона в Приморье у отдыхающих недалеко от Большого Камня унесло палатки в море.

Напомним, 6 августа на Приморье вышел тропический шторм, вызванный бывшим тайфуном «Хагупит». Наиболее интенсивные дожди прошли на юго-востоке края. В Преображении, Находке, Партизанске и Лазо количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Мыс Крылова отмечает более 110 мм осадков, мыс Поворотный – 105 мм, мыс Каменского – 91 мм. Во Владивостоке выпало более 27 мм осадков, основной дождь в городе закончился, сообщает портал «Примпогода».

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