Детям Владивостока - стадионы и ремонт в школах

Многофункциональные спортивные площадки появятся возле нескольких школ Владивостока. Фото: Евгений Кулешов

Владивосток готовится встретить новый учебный год с отремонтированными зданиями школ и детских садов, а также с новыми пришкольными стадионами. Еще в июне завершилось строительство двух стадионов в Советском районе - возле школ №№ 58 и 60. А в минувшую субботу, 1 августа, глава приморской столицы Олег Гуменюк вместе с руководителем городского управления образования Ларисой Карпачевой посетил с проверкой стройплощадки, развернувшиеся возле школ №№ 51 и 39. Работы на этих объектах находятся на личном контроле у главы города.

Спорт и детям, и взрослым

Строящиеся объекты находятся на Вострецова, 9 и на Ялтинской, 18. Здесь появятся новые стадионы с футбольными полями, площадками для волейбола, баскетбола и воркаута. Открыты они будут для школьников во время образовательного процесса и всех желающих после окончания уроков. Завершить строительство современных многофункциональных площадок подрядчики должны уже в этом году.

«На всех этапах - от дренажных работ до установки тренажеров - должен быть строгий контроль. Площадки строятся, в первую очередь, для наших детей. Важно, чтобы новые стадионы были построены в срок и ребята могли заниматься здесь на уроках физкультуры», - подчеркнул глава города.

Как рассказала директор школы №39 Наталья Севостьянихина, за работой подрядчика следят постоянно. К контролю присоединились и родители.

«С нетерпением ждем нового стадиона. У нас здесь будут площадки с тренажерами, футбольное поле, яма для прыжков в длину, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, раздевалки и трибуны. А рядом со стадионом появится еще и специально оборудованная площадка для игры в сквош», - подчеркнула она.

На втором объекте, на Вострецова, сейчас также ведутся земляные работы. Здесь появится футбольное поле, игровая площадка с малыми архитектурными формами, зона со спортивными тренажерами, а также площадки для игры в баскетбол и волейбол.

В детсадах и школах города идет большой ремонт. Фото: Анастасия Котлярова

Детям будет комфортно

Во многих учебных заведениях сейчас массово ведется ремонт. Меняют окна, обновляют полы, кровли и фасады, ремонтируют пищеблоки. Например, в детском саду №156 на Космонавтов, 7 сегодня шпаклюют и красят стены в старшей группе. Ведется замена сантехники и электрики. Позже сюда будут завезены новые кровати и шкафы. Заведующая детским садом Елена Белова рассказывает, что обновления в учреждении ведутся непрерывно. За последние несколько месяцев в помещениях уложен новый линолеум, детям закупили игрушки и новое постельное белье.

Приятно будут удивлены родители и ученики школы №69. В этом году в школе произошли глобальные изменения. Восстановлена довольно протяженная лестница, ведущая к школе, отремонтирован актовый зал, душевые и санузлы спортивного зала, библиотека и книгохранилище, несколько кабинетов.

Сделать капитальный ремонт в этой школе распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк во время своего объезда по учреждениям образования. Процесс подготовки детских садов и школ к новому учебному году находится на постоянном контроле у специалистов администрации города. Самые масштабные работы проводятся летом, чтобы не мешать учебному процессу.