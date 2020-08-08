Прогноз погоды. Синоптики рассказали, что ждет жителей Приморья сегодня

На большей части региона сегодня без осадков. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае сегодня подчиняется гребню антициклона. Отсюда в регионе облачность, будет преимущественно без осадков. Велика вероятность, что утро местами окажется туманным. Как сообщают синоптики портала «Примпогода», дневные температуры будут в пределах +21 +26 градусов. Ветер северный слабый до умеренного.

Во Владивостоке в субботу будет небольшая облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух в дальневосточной столице прогреется до +23 +25 градусов. Ветер северный, во второй половине южный умеренный.

Небольшая облачность прогнозируется и в Уссурийске. Но дожди обойдут город стороной. Днем +25 +27 градусов. Ветер северный слабый до умеренного.

Без осадков сегодня и в Находке. Дневные температуры колеблются от +24 до +26 градусов. Ветер северо-восточный умеренный, утром слабый.

Температура воды в Амурском заливе +22 градуса, в бухте Находка +19 градусов, в заливе Посьета +24 градуса.

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