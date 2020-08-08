Проезд будет закрыт: сегодня движение по улице Батарейной во Владивостоке ограничат

Рассказываем, когда проезд будет временно ограничен. Фото: Администрация Владивостока

Вечером 8 августа на улице Батарейной временно ограничат движения транспорта. Запрет коснется и парковочной зоны. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, проезд будет закрыт с 18:00 8 августа. Ограничения будут действовать вплоть до 4 часов утра 10 августа.

- Временные ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ на улице Батарейной, а именно - на участке от пересечения с Западной до Батарейной, 2, - сообщили в городском управлении дорог и благоустройства.

Водителям дальневосточной столицы стоит заранее составить новый маршрут, чтобы не оказаться заложником ситуации. Власти же просят горожан быть за рулем внимательными и относиться к временным изменениям с пониманием.

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