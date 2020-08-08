Оперштаб: за сутки почти 100 жителей Приморья заразились коронавирусом

Свежая статистика заболеваемости коронавирусом в Приморье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свежая статистика по заболеваемости коронавирусом в Приморье пришла прямиком из оперативного штаба. По состоянию на утро 8 августа, с начала эпидемии в регионе заразились 7607 человек. Лишь за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 97 человек. Врачи, как отмечают в пресс-службе регионального правительства, предупреждают о том, что уровень заболеваемости в крае остается по-прежнему высоким.

За последние 24 часа специалисты обследовали 2835 жителей региона, в организме у 97 нашли вирус.

- За вчерашний день выписаны 50 человек, всего с начала эпидемии победили болезнь 5938 пациентов, – уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что соблюдать масочный режим и социальную дистанцию крайне необходимо.

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