Житель Владивостока праздновал Новый год, пока на балконе 4-ый день разлагалось тело приятеля

Теперь мужчине грозит длительное заключение. Фото: pixabay.com

Случилось все 31 декабря, в канун Нового года. 35-летний житель Владивостока был в компании знакомого в доме по улице Сафонова. Слово за слово, и между мужчинами вспыхнула ссора. Как оказалось, причиной конфликта стали не очень лестные слова, адресованные сожительнице этого самого приятеля. Тот не выдержал - схватил нож и в приступе в ярости поранил обидчику колено. Однако на этом стычке между ними не закончилась.

- Обвиняемый взял другой нож и нанес из мести множество ударов ножом в голову и шею потерпевшего. От полученных ран потерпевший скончался. В новогоднее утро обвиняемый вынес тело на балкон квартиры, где оно пролежало до 4 января, пока ночью он не вынес его в на улицу и не сбросил в канаву за местной автостоянкой, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Позже, в ходе проверки показаний на месте он сам показал следователям, где спрятал тело.

В итоге в отношении 35-летнего дальневосточника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обвинительное заключение и все документы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

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