Ушлая парочка из Владивостока «разводила» продавцов благодаря смекалке

Жительница Владивостока придумала схему мошенничества Фото: pixabay.com

25-летняя жительница Владивостока, у которой уже имеется судимость, придумала весьма эффективную схему обогащения благодаря современным технологиям. Мошенница выбирала товары через интернет, а вот платить за них не собиралась. При этом дама вовлекла в зарождающийся бизнес и своего 28-летнего знакомого. У мужчины тоже уголовное прошлое, а теперь и будущее.

Мошенница выбирали через интернет парфюмерию, одежду, морепродукты. А когда дело доходило до оплаты, показывала продавцам якобы отправленный платеж – на деле просто скриншот чека онлайн оплаты. Ушлая жительница Владивостока уверяла, что деньги вот-вот поступят, забирала товар и уходили.

Вскоре мадам привлекла и своего знакомого. Парочка гастролировала по Уссурийску. Таким же способом мошенники заказывали блюда на вынос. Дельцы успели полакомиться меню, как минимум трех кафе. По предварительным данным, общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

– По факту мошеннических действий возбуждены 6 уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Часть похищенного имущества уже возращена продавцам. Полицейские выясняют, причастны ли мошенники к другим похожим делам.

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