В Приморье нянечка детского сада подворовывала у малышей

Полицейские города Артема задержали 23-летнюю местную жительницу, которая решила обогатиться за счет детишек. Дело в том, что девушка работает в детском саду нянечкой и не придумала ничего умнее, как украсть ювелирные украшения у одной из воспитанниц.

Сообщение о краже поступило в полицейский участок вечером, когда одна из родительниц пришла за ребенком в сад. У 5-летней девчушки пропала золотая цепочка с кулоном, стоимостью 16 тысяч рублей.

Установить причастную к краже горожанку удалось сотрудникам уголовного розыска. В полицейском участке нянечка призналась в содеянном. Девушка сняла цепочку с малышки во время сонного часа. Золотые украшения уже вернули законным владельцам.

– В отношении жительницы Артема возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок пяти лет, – прокомментировала пресс-служба ОМВД России по Артему.

Сейчас нерадивая сотрудница детского учреждения находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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