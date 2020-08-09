Сломался пополам: необычное происшествие с большегрузом попало на видео

Водителю фуры не позавидуешь Фото: принтскрин видео.

В выходной в неприятной ситуации на приморской трассе оказался водитель длинномера, прицеп которого буквально стал трещать по швам. Сломанный пополам контейнер по естественным причинам привлек внимание очевидцы. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

Кадры с дороги в поселке Раздольное в редакцию прислали автомобилисты. Проезжающие мимо водители уверены, что фура попросту перегружена.

– Судя по повреждениям, это от перегруза. Телега очень большая, вот и постарались все сразу вместить, но не вышло, – делятся предположениями очевидцы.

Стоит отметить, что буквально недавно суд вынес приговор приморскому водителю большегруза, по вине которого рухнул мост в Осиновке и погибли мать и ребенок. Специалисты уверены, что мужчина пренебрег ПДД и проехал по мосту невзирая на установленные знаки по ограничению. Вес машины, загруженной картофелем, в два раза превысил допустимый тоннаж. Дальнобойщика признали виновным и приговорили к четырем годам колонии. Кроме того он не может больше заниматься перевозками, когда вернется к обычной жизни.

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