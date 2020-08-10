СФУ приглашает абитуриентов на финальную онлайн-конференцию

Библиотека Сибирского федерального университета Фото: пресс-служба СФУ

Трансляция конференции начнется в 11.00 по московскому времени и пройдет на площадке в ZOOM и на YouTube-канале

Как показывает практика, к окончанию приемной кампании, когда до принятия решения о будущей профессии остается всего шаг, абитуриенты более активно включаются в изучение информации о возможностях, предлагаемых учебными заведениями.

«На протяжении всей приёмной кампании мы проводили прямые эфиры с ключевыми фигурами университета, руководителями образовательных направлений или директорами институтов. Но по опыту прошлых лет самое большое количество вопросов у абитуриентов скапливается в последние дни перед завершением приёма документов. Некоторым бывает сложно определиться из-за обилия направлений и образовательных программ. В этом году добавляются вопросы по особенностям зачисления. Для таких ребят мы решили провести финальную онлайн-конференцию. Не исключаю, что кто-то впервые услышит об университете — с такими ребятами мы тоже готовы работать» - рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Роман Ваганов.

Старт в 15.00 (по красноярскому времени). Регистрация и подробная информация.