У работников Всероссийского детского центра «Океан» нашли коронавирус

Болезнь работников выявили с помощью дополнительного обследования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время пересменки во Всероссийском детском центре «Океан» провели дополнительное обследование персонала. Результаты проверки оказались неутешительные. Несмотря на все меры безопасности, у нескольких работников выявили коронавирус, из-за этого пришлось перенести ближайшую смену.

Информация о переносе смены появилась на официальном сайте детского центра.

– По результатам анализов у нескольких представителей студенческого сервисного отряда ВДЦ «Океан» было выявлено бессимптомное течение COVID-19. В связи со сложившейся ситуацией руководство Центра приняло решение о переносе даты начала смены, запланированной в период с 8 по 28 августа, – сказано в сообщении.

Дирекция отмечает, что все меры приняты с целью сохранения здоровья детей. Работники, у которых выявлено заболевание, не контактировали с детьми. Общеобразовательные программы «Школа игропрактиков», «Море и человек», «Шоу-мастер», «Юный следователь» и «Гений общения» переносятся на период с 20 по 31 августа.

Напомним, санаториям и детским лагерям в Приморье разрешили открыться после тщательной проверки. Учреждения обязаны соблюдать строжайшие меры безопасности во время работы. Ситуация с распространением коронавирсуной инфекции в Приморье остается напряженной. За последние сутки выявлено 96 новых случаев заболевания.

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