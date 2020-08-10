Во Владивостоке автомобилист умудрился врезаться в лодку

Авария случилась в темное время суток Фото: Ярослав ЮРИН

Довольно необычное дорожно-транспортное происшествие случилось на выходных во Владивостоке. В Первомайском районе городе автомобиль столкнулся с лодкой. Причиной аварии стала банальная невнимательность.

По сообщениям очевидцы, транспортные средства не поделили дорогу в районе дома №38 на Сахалинской. Водитель Toyota Land Cruiser вез на прицепе лодку. Джип остановился перед светофором в ожидании разрешающего сигнала. Владелец едущего следом кроссовера почему-то не сумел отреагировать на маневр оппонента. Не исключено, что прицеп не был оборудован светоотражающими знаками и в темноте второй участник аварии попросту его не заметил.

Авто врезалось в лодку на дороге. Фото: dpscontrol125rus

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