«Зебра», парящая над дорогой, появилась во Владивостоке

Инициаторы создания во Владивостоке 3D перехода для пешеходов Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани нарисовали пешеходный переход с оптической 3D-иллюзией. Его создателями в минувшие выходные стали совместно юные художники столицы Приморья и сотрудники муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» (СГТ).

Работники дорожной службы разукрасили "зебру" специальными красками со светоотражающим эффектом Фото: Администрация Владивостока

Волонтеры Молодёжного ресурсного центра Юлия Уткина, Виктория Неверова и Татьяна Зайцева нарисовали на асфальте мелом основу 3D зебры, а работники дорожной службы разукрасили ее специальными красками со светоотражающим эффектом, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Волонтеры Молодёжного ресурсного центра приняли участие в работе Фото: Администрация Владивостока

— Идея нарисовать пешеходный переход в 3D родилась у нас недавно. На нашу просьбу откликнулись юные художники города, волонтеры Молодежного ресурсного центра, которые и помогли нам нанести первую зебру в 3D. Она появилась неподалеку от скульптуры тигрят на набережной Спортивной гавани", — прокомментировал руководитель отдела организации дорожного движения СГТ Игорь Тарасенко.

Сделал дело - переходи смело Фото: Администрация Владивостока

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