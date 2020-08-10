ФАС России занялась пропажей бензина в Приморье

ФАС России проверяет информацию о прекращении продаж бензинов АИ-95 и АИ-98 в Приморье Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась информацией о прекращении продаж бензинов АИ-95 и АИ-98 некоторыми независимыми АЗС Приморского края. Публикации на эту тему появились в ряде СМИ.

— ФАС России начала проверку по этим сообщениям. Необходимо установить, имеют ли место такие случаи, в каких объемах и по каким причинам. В случае подтверждения необоснованного сокращения реализации либо изъятия моторного топлива из обращения незамедлительно будут приняты меры антимонопольного реагирования, — заверил начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

По сообщению пресс-службы ведомства, ФАС регулярно проводит мониторинг цен на бирже СПбМТСБ в рамках заседаний Биржевого комитета по нефти и нефтепродуктам совместно с представителями Минэнерго, крупных нефтяных компаний и экспертов.

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