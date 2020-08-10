«Какая парковка, такая и эвакуация»: дорожники оттащили авто экскаватором во Владивостоке

Припаркованную машину решили подвинуть экскаватором Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на камеру мобильного телефона очевидца попали занятные кадры. На глазах у изумленных свидетелей рабочие решили передвинуть автомобиль, который мешал укладке асфальта. Однако вызывать ГИБДД и ждать эвакуатор работяги не стали. Решили справиться с проблемой с помощью своей же техники.

В роли помощника выступил экскаватор. Малолитражку попросту передвинули, зацепившись за колеса. Подобный способ эвакуации вызвал вопросы, как у автора видео, так и у пользователей сети. Комментаторы разделились на два лагеря. Первые уверены, что трогать чужую собственность нельзя и перемещение таким методом вообще повлияет на ходовку. Вторые отмечают, что ничего страшного не произошло и таксист должен был позаботиться о нормальном месте стоянки, а не кидать машину на дороге.

«Какая парковка, такая и эвакуация», «Вам то не нравятся что авт так ставят. То вам не нравится что авто двигают. Ребятам то что делать? Дорогу не асфальтировать из-за очередного умельца», «Вызывайте ГАИ, пусть эвакуируют. Я бы посмотрел, если бы вашу машину вот так таскали», – делятся подписчики популярного автомобильного паблика.

Напомним, во Владивостоке в самом разгаре строительный сезон. Ремонтные работы развернулись во многих районах города. В городе реализуются программы по благоустройству дорог и дворов, а также обновлению фасадов домов.

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