13-летняя жительница Приморья, спасшая из огня младшего брата, получила награду от Следственного комитета РФ

Валерия Горобец ее брат Денис. Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вручил благодарность за спасение человека в экстремальных условиях жительнице Приморья 13-летней Валерии Горобец.

Напомним, 7 января этого года в селе Воздвиженка загорелся дом, в котором проживала многодетная семья. Взрослых дома не было. Валерия дожидалась родителей вместе с 3-летним братом Денисом. Девочка на несколько минут вышла из дома, чтобы подкинуть дрова в котельной, а когда вернулась, увидела, что помещение объято огнем. Подробно о том, как храбрая сестра, получив ожоги, вынесла из задымленного здания малыша, «Комсомолка» писала в те дни. Тогда же сообщалось, что девочку в торжественной обстановке в школе села наградили сотрудники МЧС России.

Теперь же за мужество, смелость и решительность ребенок удостоился благодарности от Следственного комитета России. В качестве поощрения Валерия так же награждена путевкой во Всероссийский детский центр «Океан», где она будет участвовать в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Юный следователь».

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