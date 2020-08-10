Следственный комитет разбирается с убийством мужчины во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина во время ссоры совершил убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 7 августа в коридоре административного здания на улице Заречная в пригороде Владивостока обнаружено тело 26-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями грудной клетки и спины. Следственный комитета РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

По подозрению в убийстве задержали 29-летнего мужчину. Найдено орудие преступления. Следствие установило, что в рабочий день в раздевалке рыбоперерабатывающего предприятия между двумя рабочими произошла ссора. Один из мужчин стал оскорблять другого, а тот в ответ взял нож и нанес им не менее 6 ударов. От полученных ранений потерпевший скончался.

Сейчас по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта дела меру пресечения — заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю

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