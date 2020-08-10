Вот это конфуз. Необычные кадры с приморского пляжа обсуждают в сети

Девушку буквально смыло волной Фото: принтскрин видео.

Чего только не сделаешь ради удачных кадров. Однако результат съемки не всегда может соответствовать ожиданиям. Так и получилось с участницей фотосета на популярном приморском пляже.

Как уверяет автор, видео сделано в бухте Тасовая, которая расположена недалеко от поселка Преображение и острова Петрова. Прозрачная голубая вода, каменистые пляж, хорошая погода – кадры действительно должны были получиться отличными. Заметно, ка девушка позирует рядом с камнем, пытаясь поймать волну, но что-то пошло не так.

«Что только ради фоточки не сделаешь, а говорят мужики не долго живут», «Так ведь можно и затылком о камень удариться», «Нехило так о камни приложило. Ради фото, которое никому не нужно, рисковать», «На это можно смотреть бесконечно. Она явно сама не ожидала такой эффектной волны. Видео класс, а копчику очень больно», – отмечают приморцы в сети.

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