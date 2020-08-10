Начался ли спад заболевания коронавирусом в Приморье? 94 инфицированных за сутки

В Приморье успешно прошли лечение с начала пандемии 6091 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время очередного заседания регионального оперативного штаба борьбе с коронавирусной инфекцией стало известно, что за прошедшие сутки коронавирусом в Приморье заразились еще 94 человека. Постепенное снижение числа выявляемых в сутки инфицированных в крае наметилось с 24 июля, но пока темпы уменьшения весьма малы. К тому же регион уже переживал подобное сокращение заболеваемости с середины июня до конца первой декады июля, а затем вновь начался резкий рост количества инфицированных.

инфографика: Яндекс.коронавирус.статистика

— Количество приморцев с диагнозом COVID-19 составляет уже 7797 человек. Успешно прошли лечение с начала пандемии 6091 человек, — доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Два человека за прошедшие 24 часа от нового заболевания скончались.

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