«Путешествия по России» вместе с Okko

Сбербанк и мультимедийный сервис Okko представили коллекцию фильмов под названием «Путешествия по России». Подборка из 61 фильма будет доступна на платформе Okko.

В коллекции документальные и многосерийные киноленты разных лет. Тематика фильмов демонстрирует весь масштаб и природное разнообразие России, особые географические объекты — Камчатку, Сахалин, Байкал, значимые достопримечательности и точки на карте страны — Эрмитаж, Валаамский монастырь, Соловецкие острова и многие другие.

Затонувшие корабли Черного моря, рассказ о коренных жителях Сахалина, история причерноморского виноделия и гастрономическая карта России — зрителей онлайн-подборки ждут разнообразные направления и захватывающие рассказы о родной земле.

Подборка «Путешествия по России» доступна в медиатеке онлайн-кинотеатра Okko в подписках «Оптимум», «Премиум» и «Наука и образование» в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv.

Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment:

«Мы сами до конца не осознаем, насколько красива и разнообразна наша страна. Вдохновиться ее необъятными просторами, богатством природы и культурного наследия можно, не выходя из дома. Уверена, каждый зритель откроет для себя много нового и интересного, посмотрев Путешествия по России на платформе Okko».