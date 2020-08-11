Палатки для прививок от гриппа появятся в крупных городах Приморья

Сделать прививку от гриппа в Приморье можно будет с 1 сентября Фото: Елена КРАЙНЕВА

Кампания по вакцинации населения Приморского края от гриппа и ОРВИ в этом году будет иметь свои особенности, обусловленные сложной эпидемиологической обстановкой, из-за COVID-19.

Сделать прививку можно будет с 1 сентября привычным способом, обратившись в медицинское учреждение. Также минздрав планирует делать выезды медицинских бригад на предприятия. Нововведение сезона — установка мобильных комплексов в популярных местах пребывания горожан. В таких комплексах любой желающий сможет получить свою вакцину от гриппа бесплатно, имея при себе только паспорт, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

«Планируем установить брендированные медицинские палатки в таких крупных городах, как Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск. Все они будут комфортны и безопасны для пребывания. Внутри помещения будет поддерживаться необходимая для процедуры температура, а также проводиться все необходимые дезинфицирующие мероприятия, предусмотренные в рамках текущей эпидобсановки», — сообщили представители краевого министерства здравоохранения.

Как уже сообщалось ранее, медики опасаются, что традиционный для осенне-зимнего периода подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в сочетании с коронавирусом может привести к серьезным последствиям для организма. Возможно, избежать осложнений поможет обычная сезонная вакцина.

Всего в 2020 году планируется привить более 1,1 миллиона приморцев.

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