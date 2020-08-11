Неудачный рейс «Альбатроса»: у членов экипажа рыболовецкого судна из Приморья обнаружили COVID-19

16 членов экипажа "Альбатроса" попали на больничные койки больницы в Славянке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У членов моряков рыболовецкого судна «Альбатрос», которое зашло в конце июля в приморский порт Славянка для смены экипажа, медики обнаружили COVID-19.

Как сообщает пресс-служба администрации Хасанского муниципального района, вскоре после смены экипажа судно вынуждено было вернуться в порт, так как у нескольких человек появились симптомы респираторного заболевания.

На берегу людей проверили и на коронавирусную инфекцию. Сейчас на лечении в инфекционном отделении местной больницы находятся 16 членов экипажа «Альбатроса». На карантин были отправлены 11 моряков, а один из моряков отправился на лечение по месту жительства.

Это выявление значительного количества инфицированных коронавирусом людей дало большой прирост в статистике заболеваемости в Хасанском районе, где на данный момент зарегистрированы 144 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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