Сбербанк и Okko продолжают «Каникулы со Сбером» с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым

Сбербанк и мультимедийный сервис Okko пополнили коллекцию образовательного проекта «Каникулы со Сбером» лекциями известных российских актеров — Чулпан Хаматовой и Евгения Миронова. Проект представляет серию уроков для детей школьного возраста с участием популярных деятелей науки и культуры.

Урок на тему «Как научиться общаться» даст российская актриса театра и кино, Народный артист России, заместитель художественного руководителя театра Современник и общественный деятель Чулпан Хаматова.

Она расскажет, как расположить к себе собеседника и поддержать беседу, поделится простыми и полезными секретами из практики общения. Особую динамику лекции придают встроенные элементы анимации с участием мультипликационных героев — СберКотом и его подругой Кусей, которые помогут зрителям еще лучше понять представленную тему.

«Зачем нужен театр» — эту тему раскроет Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, сценарист, продюсер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Театр существует с давних времен, но его волшебство не смогли заменить даже телевидение и интернет. Он все так же популярен, как и столетия назад. В чем же секрет театра и как творчество влияет на нас? В видеоуроке Евгений Миронов поделится своей любовью к театру и поведает о его внутреннем устройстве вместе с настоящим театралом — СберКотом.

Подборка онлайн-уроков «Каникулы со Сбером» представлена в медиатеке Okko в подписке «Когда мы дома» и доступна бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv, а также на Школьной цифровой платформе.