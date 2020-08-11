Улицу Казанскую удалось включить в план комплексного ремонта

На Эгершельде скоро начнется комплексный ремонт еще на одной улице Фото: Сергей БАЛАНОВ

Администрация Владивостока определила подрядчика, который займется комплексным ремонтом на улице Казанской. Ее удалось добавить в план ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по инициативе главы Владивостока Олега Гуменюка.

- Подведены итоги открытого электронного аукциона на поиск подрядной организации, которой предстоит провести комплексный ремонт на улице Казанской, - восстановить тротуары, уложить в два слоя новое асфальтовое покрытие на проезжей части, смонтировать тактильную плитку для удобства слабовидящих, установить новые знаки, нанести разметку и выполнить ряд других сопутствующих работ, - прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

По итогам проведенного аукциона ремонтом улицы Казанской займется компания «Строй Сити». Компании-подрядчику необходимо провести все необходимые подготовительные работы и уложить новое покрытие на тротуарах общей площадью более 200 квадратных метров, а также на проезжей части площадью свыше 7300 квадратных метров.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке ремонт проходит на пяти улицах - Сабанеева, Успенского, Крыгина, Каплунова и Монтажной. К слову, благодаря инициативе мэра города ремонт улицы Успенского также был продлен. В программу включили второй участок улицы Успенского, от дома № 77 до пересечения с улицей Маковского.

В городском управлении дорог и благоустройства добавили, что по распоряжению главы города Олега Гуменюка в этом году ужесточены требования к подрядчикам по ремонту дорог, а именно: устанавливаются строгие сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы и внесение в списки недобросовестных поставщиков.