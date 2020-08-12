Синоптики пообещали приморцам 12 августа дикую жару

Жаркую погоду сегодня стоит ждать во второй половине дня Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 12 августа, синоптики пообещали приморцам дикую жару. Правда ночью стоит ожидать переменную облачность и кратковременные дожди, сообщает "Примпогода". В отдельных районах туман, гроза. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха до +32°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром возможна слабая морось, местами туман. Днем распогодится, подует западный, юго-западный умеренный ветер, и воздух прогреется до +30°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного.Температура воздуха +31...+33°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +27...+29°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +19°C, в заливе Посьета +23°C.