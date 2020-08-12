Завершены поиски без вести пропавшей 25-летней Юлии из Приморья

Ориентировка на пропавшую Юлию Оськину, распространяемую волонтерами. Фото: ПРОО "Примпоиск"

В Приморье завершены поиски пропавшей без вести 25-летней Юлии Оськиной. Девушку нашли живой и невредимой, несмотря на то, что она могла быть дезориентирована в пространстве.

Как только родственники почуствовали неладное, они сразу же обратились в полицию. К поискам пропавшей девушки подключились волонтеры. Медлить было нельзя, помимо того, что девушка могла дезориентироваться, ей необходима была медицинская помощь.

Совместными усилиями удалось отыскать пропавшую девушку целой и невредимой и передать ее родственникам.