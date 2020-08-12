Поможем малышке вместе: в Приморье собирают деньги на лечение двухлетней Алины Ким

Алина Ким нуждается в вашей помощи. Фото: Благотворительный фонд «Сохрани жизнь»

В Приморье объявлен сбор средств для помощи двухлетней Алине Ким. Девочке необходим курс дорогостоящей иммунотерапии. Сбор средств ведет благотворительный фонд «Сохрани жизнь».

До 11 сентября необходимо собрать сумму в 14 миллионов рублей, чтобы приобрести лекарство Quarziba (динутуксимаб бета). Всего для проведения курса лечения, которое может сохранить жизнь Алине, необходимо 15 флаконов препарата. Каждый флакон стоит около 1 миллиона рублей.

Совместными усилиями уже удалось собрать около 5 миллионов рублей. Помочь девочке очень просто: через сайт благотворительного фонда «Сохрани жизнь», или перевести лично на карту мамы Алины - Галине Мун 4276 5000 5600 5430.