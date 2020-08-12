Противодиверсионный катер «Грачонок» спустила на воду «Восточная верфь» во Владивостоке

Каждый последующий «грачонок» строится быстрее предыдущего. Фото: сайт "Восточная верфь"

Завод «Восточная верфь» во Владивостоке спустил на воду новый противодиверсионный катер. Судно была построено для Тихоокеанского флота (ТОФ). Это уже шестой катер проекта 21980 «Грачонок», построенный на предприятии.

Пока боевая машина находится на достроечной набережной. До конца ноября 2020 года планируется провести достройку, запуск и проверку оборудования, ходовые испытания, сдать корабль комиссии, сообщает пресс-служба «Восточной верфи».

— На предприятии складывается отличная тенденция: каждый последующий «грачонок» строится быстрее предыдущего. Конечно, в этом году нам мешает коронавирус, но я надеюсь, что традиция ускорять сроки сдачи от этого не нарушится, — сообщил Александр Лысенко, врио Генерального директора АО «Восточная верфь».

Завод является вторым предприятием, осуществляющим постройку катеров данного проекта в России, а также единственным заводом-поставщиком таких кораблей на Дальнем Востоке.

СПРАВКА:

Основное назначение катеров типа «Грачонок» — борьба с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования ВМФ. Проект разработан для перевооружения ВМФ РФ. Благодаря заложенным в него высоким тактико-техническим характеристикам, мореходным качествам и применению современного радиоэлектронного вооружения и энергетической установки, размещению нового водолазного комплекса катер способен обеспечить выполнение широкого спектра задач.

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