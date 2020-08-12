За незаконную вырубку деревьев во Владивостоке «дровосекам» пришлось заплатить 286 тысяч рублей

Рабочие уничтожили 21 дерево на сопке Холодильник во Владивостоке. Фото: Анастасия Котлярова

Мы уже писали ранее, что во Владивостоке, в районе сопки Холодильник, были уничтожены более 20 деревьев на протяженном участке вдоль линий электропередачи. Рабочие устанавливали столбы, но не удосужились получить разрешение на снос зеленых насаждений. Ущерб составил 286 тысяч рублей. В результате грамотных действий администрации города удалось истребовать эту сумму в бюджет.

- В администрацию Владивостока поступили жалобы, что ведется вырубка деревьев и монтаж новых опор для линий электросвязи. Специалисты выехали на место и провели обследование участка с помощью квадрокоптера и других средств. Все материалы были переданы в соответствующие органы. На сегодняшний день ущерб за незаконное уничтожение 21 дерева возмещен в бюджет Владивостокского городского округа в полном объеме, - отметили в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Специалисты призывают: если вы стали свидетелем незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы. Это позволит оперативно установить личности нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также граждане могут предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Вопрос незаконного уничтожения зеленых насаждений на территории Владивостока стоит на особом контроле администрации города.

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