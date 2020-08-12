В реке Бикин в Приморье из-за дождей вода местами поднялась на 2 с лишним метра

В ближайшие двое суток на большинстве рек Приморья ожидается подъем уровня воды Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Приморья из-за интенсивных осадков сложилось тяжелая паводковая ситуация в бассейне реки Бикин. По данным краевого министерства ГО и ЧС, общий подъем уровня воды за паводок в среднем и нижнем течении реки составляет 1,5-2,3 метра. Отмечается затопление поймы реки, с подтоплением пониженных участков прилегающей местности. Оперативные службы региона работают на наиболее сложных участках и держат ситуацию под контролем, говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

«На остальных реках края паводковая ситуация стабильная, реки преимущественно в берегах, опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не отмечается. В верхнем течении рек центральных районов, а также на реках западных и восточных районов края наблюдаются преимущественно колебания уровня воды до 0,1 метра. В среднем и нижнем течении рек центральных районов края продолжается продвижение паводка, с подъемом уровня воды на 0,2-0,4 метра за сутки, подтоплением низкой поймы отдельных участков рек», — конкретизирует чрезвычайное ведомство региона.

Сообщается, что в ближайшие двое суток на большинстве рек региона ожидается подъем уровня воды до 0,1 метра, в среднем и нижнем течении рек центральных и северных районов — до 0,4 метра. В центральных и северных районах края сохранится подтопление отдельных участков пойм рек, пониженных территорий.

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