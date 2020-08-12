В Приморье прошла серия жестких задержаний членов шайки драгдилеров

Житель Арсеньева вовлек в продажу наркотиков 11 граждан в возрасте от 21 до 56 лет. Скриншот видео пресс-службы УМВД России по Приморскому краю

Членов группы наркоторговцев задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» в Яковлевском муниципальном районе Приморья и самом городе Арсеньеве.

Сначала полицейские установили, что житель Арсеньева вовлек в продажу наркотиков 11 граждан в возрасте от 21 до 56 лет, включая собственного сына. Шайка драгдилеров торговала маслом каннабиса.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Задержание проходило при силовом обеспечении отряда специального назначения «Гром» и сотрудников ОМОН Росгвардии. Проведены обыски по местам жительства фигурантов дела, изъяты наркотические средства каннабисной группы, упаковочные материалы, средства связи, банковские карты, имущество, приобретенное от продажи наркотиков.

Установлена причастность задержанных к 18 эпизодам противоправной деятельности, из которых 15 по фактам сбыта наркотических средств в значительном и крупном размере.

Общий вес изъятого масла каннабиса около 2 килограмм. На черном рынке это стоит приблизительно 2 миллиона рублей и составляет 8 тысяч разовых доз.

Сейчас лидер и активные члены преступной группы заключены под стражу. Остальные участники шайки находятся под подпиской о невыезде.

Продолжается выявление новых фактов преступной деятельности наркоторговцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, за данные деяния законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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