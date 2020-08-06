Приморцы могут посмотреть на Владивосток сквозь время

Анастасия Медведева увидела Владивосток осенним днем. Фото: primgallery.com

С 28 июля Приморская государственная картинная галерея и антикварная галерея «Раритет» представляют художественно-документальный проект «Владивосток. Взгляд сквозь время».

Работа над проектом шла в течение трёх лет. На выставке впервые представлена серия из пятнадцати произведений владивостокского художника Анастасии Медведевой. А также «свидетельства времени» - документы, открытые письма с видами Владивостока из коллекции галереи «Раритет», театральные афиши, рекламные объявления, экземпляры дореволюционных газет «Владивосток» и «Дальний Восток», журналы мод, которые были частью городской повседневности и культуры начала века. Эти раритеты и вдохновляли современную художницу.

- Увидеть город сквозь время - это способность чувствовать, понимать, знать и быть способным воссоздавать и удерживать в своем воображении его образы, каким он был и есть прежде и теперь, - говорят кураторы выставки.

В рамках проекта изданы альбом-каталог, памятные открытые письма, календари. Во время работы выставки в главных анфиладах галереи на Алеутской,12 будут проходить творческие встречи, концерты, состоится художественный аукцион.

КОНКРЕТНО!

Выставка работает до 13 сентября. Без возрастного ограничения (0+). Вход в здание галереи осуществляется по расписанию специальных сеансов. Первый сеанс ровно в 11.00. Далее раз в 15 минут. Последний заход в 18.15. С полным перечнем правил посещения Приморской государственной картинной галереи в период снятия карантина можно ознакомиться на официальном сайте: рrimgallery.com.