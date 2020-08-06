«Святые лики» представляет картинная галерея

«Семь отроков Эфесских» - образец русской иконописи. Фото: primgallery.com

Икона «Семь отроков Эфесских» написана старообрядческим мастером второй половины ХIХ века с ориентацией на образцы русской иконописи, созданные до церковных реформ патриарха Никона (середина XVII века). И с 4 августа ее можно увидеть в зале древнерусского искусства главных анфилад Приморской государственной картинной галереи в рамках постоянной экспозиции «Русское искусство XVI - начала XX веков» по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 12.

- Семь юношей: Мартиниан, Ексакустодиан, Максимилиан, Ямвлих, Иоанн, Дионисий и Антонин - были сыновьями знатных граждан Эфеса; за исповедание христианства они подверглись гонениям при императоре-язычнике Деции (249-251) и скрылись в пещере горы Охлон, где были замурованы по приказу императора. Но они не умерли, а уснули почти на два столетия, а затем проснулись при императоре-христианине Феодосии Младшем (408-450). Фольклорный мотив, в котором человек засыпает в одну эпоху и просыпается в другую, когда мир изменился, широко распространён в различных культурах, - рассказали организаторы выставки.

Выставка продлится до 30 августа. Без возрастного ограничения (0+).

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