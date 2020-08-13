В Приморье запаслись средствами защиты

Сформирован резерв на случай второй волны. Фото: Александр Сафронов

В крае создан неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, в том числе на случай возможного ухудшения эпидемической ситуации. Это защитные костюмы, респираторы, медицинские маски и перчатки.

- У нас уже есть более 100 тысяч штук респираторов и защитных костюмов, более одного миллиона масок, - уточнила глава краевого минздрава Анастасия Худченко.

Кроме того, сформирован значительный запас лекарств, рекомендованных для коронавирусной инфекции. Препаратами полностью обеспечены лечебные учреждения. В распоряжении регионального министерства здравоохранения также предусмотрен резерв лекарственных средств.

Зампред правительства подчеркнула, что минздрав Приморья сформировал резерв и на случай второй волны заболевания или сезонный подъем заболеваний ОРВИ и гриппом.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Предотвратить распространение заболевания помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и поверхностей.

КСТАТИ

В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Предотвратить такой «микс» заболеваний, по словам специалистов, поможет сезонная прививка от гриппа. Возможна вакцинация и против коронавирусной инфекции - в случае поставки в регион соответствующей вакцины.