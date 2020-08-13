Число инфицированных COVID-19 за сутки в Приморском крае все еще более 90 человек

За прошедшие 24 часа диагноз "коронавирус" был снят со 115 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плюс 92 человека к уже имеющимся инфицированным коронавирусом в Приморье за минувшие сутки. На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией также сообщили, что с начала эпидемии уже более 8 тысяч человек получили положительные результаты теста на COVID-19.

За прошедшие 24 часа диагноз «коронавирус» был снят со 115 человек. Однако темпы роста заболевания продолжают оставаться высокими. Вчера еще один житель края умер от новой болезни. Рост заболеваемости наблюдается во Владивостоке, Дальнегорске и Артеме.

— С начала эпидемии коронавирусом в Приморском крае заболели 8 073 человека. Справились с болезнью 6 414 человек, — доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Административные комиссии продолжает в ежедневном режиме по всему краю следить за соблюдением противоэпидемических правил. В среду, 12 августа, проверено в общей сложности более 2,3 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 100 административных протоколов.

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