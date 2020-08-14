Восстановить здоровье переболевшим COVID-19 поможет еще один центр в Приморье

Записаться на курс восстановления пациенты могут бесплатно Фото: Милана СОКОЛ

Аллерго-респираторный центр Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) распахнул свои двери для приморцев, которые переболели коронавирусной инфекцией. Пациенты с тяжелой и средней формой COVID-19 могут бесплатно пройти лечение для восстановления организма после опасной болезни. При этом обратиться в центр можно несколько раз, длительность курсов зависит от состояния здоровья.

Комплексная программа по реабилитации призвана вернуть к нормальной жизни, людей у которых заболевание протекало в тяжелой и средней форме. Курс направлен на повышение иммунитета и его устойчивость к вирусным атакам. Помимо иммуннокоррекции и восстановления дыхательных функций организма делается также упор на психологическую поддержку.

О здоровье пациентов позаботятся высококлассные специалисты: аллерголог-иммунолог, заведующая Городским аллерго-респираторным центром, кандидат медицинских наук Татьяна Ситдикова, пульмонолог, заслуженный врач России Валентина Кудрявцева, заведующая Центром психотерапии и психопрофилактики, клинический психолог Зоя Бояркеева, ведущий врач-физиотерапевт ВКДЦ Елена Пугачева и другие. Персонал получил опыт работы в ковидном госпитале, поэтому прекрасно знает, как именно помочь быстрее восстановиться.

Важно отметить, что записаться на курс восстановления пациенты могут бесплатно, при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Телефон регистратуры городского аллерго-респираторного центра – 8 (423) 263-93-54

В среднем длительность курса составляет 2 недели. А повторять его можно несколько раз в год. Все зависит от тяжести перенесенной инфекции. Большая часть процедур бесплатные, исключениями могут стать дополнительный тест на антитела, компьютерная томография и несколько физиопроцедур, которые не входят в ОМС-список.

– Пациенты, перенесшие COVID в средней и тяжелой степени тяжести с поражением легочной ткани, нуждаются в мероприятиях, восстанавливающих их здоровье. Для данной категории пациентов необходимы иммунореабилитационные мероприятия с целью восстановления не только физиологических процессов в легочной ткани, но и для коррекции работы иммунной системы. Потому что на фоне перенесенной инфекции возможны проявления иммуносупрессии, которые в дальнейшем могут привести к более частым заболеваниям вирусной и бактериальной инфекцией, – поделилась заведующая городским аллерго-респираторным центром ВКДЦ Татьяна Ситдикова.

Стоит отметить, что в Приморье уже продуктивно занимаются восстановлением здоровья взрослых, переболевших COVID, два медицинских учреждения – поликлиника №1 и реабилитационное отделение медцентра ДВФУ. Детишек лечат на базе реабилитационного центра детской туберкулезной больницы, там открыт круглосуточный стационар.

Ситуация с распространением коронавируса в Приморском крае по-прежнему остается тревожной. По данным территориального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемии в регионе выявлено 8164 случая заражения. Число умерших приближается к сотне.