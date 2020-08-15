Сибирский федеральный университет объявил о снижении стоимости обучения

Кампус Сибирского федерального университета - один из самых больших в России. Фото: пресс-служба СФУ

В условиях противодействия новой коронавирусной инфекции Сибирский федеральный университет пошёл на беспрецедентный шаг и снизил стоимость обучения. По ряду направлений стоимость будет начинаться от 50 тысяч рублей в месяц.

В приёмной комиссии нам пояснили, что есть важное условие! Снижение стоимости обучения напрямую зависит от рейтинга при поступлении и начинается от 160 баллов.

«Скидка» распространяется на всё время обучения в случае, если по итогам сессии ты не получил «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и не имеешь «долгов».

В университете также рассказали, что для тех ребят, которые решат брать образовательный кредит, стоимость обучения автоматически снижается на 10%. Льготный образовательный кредит.

При этом сам кредит тоже льготный, потому что СФУ — участник программы льготных образовательных кредитов. Стартовала программа в прошлом году, когда Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования. Срок кредита состоит из периода обучения, трёх месяцев на поиск работы и 10 лет на погашение всей суммы. Получается, что, если обучение в вузе займёт 5 лет, то срок кредита составит 15 лет и 3 месяца. Погасить кредит можно без предварительного уведомления банка. Плата за досрочное погашение не взимается.

Кроме того, в вузе пообещали заселение в общежитие университета, чтобы не пришлось ещё и тратиться на съёмную квартиру. И также полностью компенсировать проезд к месту учёбы.