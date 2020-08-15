Кино возвращается. В Приморье начинается проверка кинотеатров перед открытием

Проверенные кинотеатры Приморья будут занесены в реестр Фото: Артем КИЛЬКИН

Кинотеатры Приморья начнут работу в скором времени. Со следующей недели начнется их проверка административными комиссиями на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора. Проверенные кинотеатры будут занесены в реестр.

— Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом. Обязательно наличие дезинфицирующих средств, бесконтактной термометрии, зрители должны соблюдать масочный режим и рассажены в зале с учетом «социальной дистанции», — сказал губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 2 дня назад с открытым письмом к губернатору обратились представители 10 кинотеатров Приморского края. Кинопрокатные учреждения просили разрешения возобновить работу

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