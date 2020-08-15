От колбасы к помидорам: компания «Ратимир» создаст в Приморье овощеводческое хозяйство

"Ратимир" имеет большой опыт продажи своей продукции в Приморском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

Приморская компания «Ратимир» планирует создать в крае овощеводческое хозяйство со складом долгосрочного хранения овощей. Проект сопровождает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

— В Приморье в последние годы непростая история с овощами. Все производится либо китайским фермерами в самом крае, либо завозится из Китая, Сибири или Центральной части РФ. Так как компания имеет большой опыт продажи своей продукции в Приморском крае, владеет своей торговой сетью, мы понимаем, что этот проект позволит обеспечить регион овощной продукцией по доступным ценам«, — рассказал представитель Агентства Владимир Шестак.

АНО АПИ уже нашло под проект подходящий земельный участок. Разработана концепция единого производственно-логистического комплекса. В этом году планируют передать землю в пользование «Ратимира» и начать проектирование склада хранения. Инвестор рассчитывает, что сможет воспользоваться налоговыми льготами либо режима ТОР, либо свободного порта Владивосток.

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