Мертвую белуху обнаружили в Хасанском районе Приморья

Погибшая белуха в бухте Троицы. Скриншот видео: социальные сети

12 августа в бухте Троицы Хасанского района Приморья местный житель обнаружил в воде погибшую белуху. Экозащитники организации «Свободу косаткам и белухам» сообщают, что практически со 100% вероятностью это животное из так называемой «китовой тюрьмы».

Напомним, в ноябре прошлого года, руководство ВНИРО и ТИНРО выпустили последних 50 белух, содержавшихся в бухте Средняя, не в Охотское море, а на юге Приморья. Белух выпустили в непривычной для них местности, но мормлеки, по данным ученых, образовали группы и смогли пережить зиму.

Этим летом дружелюбные белухи несколько раз привлекали внимание жителей и гостей Приморья. Животные подплывали близко к лодкам и людям, а люди трогали их и даже пытались кормить. Возможно, одно из таких «кормлений» и стало причиной гибели доверчивой белухи.

Впрочем, у экозащитников есть иная версия.

«Проанализировав видео, мы можем предположить, что белуха погибла от травмы, полученной от удара лодки. Также по видео кажется, что у животного нет хвоста. Возможно, это лишь ракурс съёмки, но если хвоста действительно нет, то, скорее всего, его отрезали. Так делают, когда китообразные запутываются в сетях, чтобы не резать сети», — говорится в сообщении организации «Свободу косаткам и белухам».

Однако отмечается, что видео, попавшее в Интернет, не очень хорошего качества, а осмотреть труп животного экологи не смогли.

Причины гибели белухи предстоит выяснить специалистам.

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